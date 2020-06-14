قمح تل أبيض السورية يصل تركيا

أنقرة (زمان التركية) – مع انطلاق موسم حصاد القمح، يشهد معبر أكشكالي الجمركي بمدينة شانلي أورفة جنوب شرق تركيا عبور شاحنات محملة بالحبوب قادمة من شرق الفرات شمال سوريا، فيما يشير إلى استفادة تركيا من المحاصيل الزراعية السورية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويفيد سائق أحد هذه الشاحنات ويدعى صالح جوندوغدو أنه ينقل الشعير من مدينة تل أبيض السورية إلى الجانب التركي ومن ثم يقومون بإفراغ هذه الحمولة في المخازن التابعة لمكتب المحاصيل الزراعية التركي بمدينة شانلي أورفة التركية.

وكانت فصائل مسلحة مدعومة من تركيا قد أخرجت وحدات حماية الشعب الكردية السورية من تل أبيض، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعملية عسكرية اطلقت عليها تركيا “نبع السلام”.

وأضاف جوندوغدو أنهم باشروا نقل الحبوب مرة أخرى بعد انقطاع دام لفترة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا: ” الحمد لله دولتنا تتخذ الإجراءات الاحترازية في المداخل والمخارج. ولا توجد أية مشكلات تتعلق بفيروس كورونا المستجد بفضل هذه الإجراءات”.

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