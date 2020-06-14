مغنية أمريكية اكتشفت أنها تحمل جينات تركية!

أنقرة (زمان التركية) – قالت المغنية الأمريكية ذات الأصول المجرية، هازلي، أنها أجرت اختبارا للحمض النووي وتبين أنها تحمل جينات تركية بنسبة 11 في المئة وذلك خلال ردها على توصية أحد معجبيها الأتراك بتناول البقلاوة في تركيا.

ونشرت كاتبة الأغاني والمغنية أشلي نيكولوت، المعروفة باسم “هازلي” صوة للبقلاوة التركي عبر حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلة: “بدأت أتقن إعداد البقلاوة المنزلية شيئا فشيئًا”.

ولاقى منشور هازلي هذا إعجابا كبيرا، حيث علق أحد معجبيها الأتراك على هذا المنشور قائلا: “أنصحك بتناول البقلاوة في تركيا”.

وفي رد منها على هذا التعليق أفادت هازلي أنها نشأت وهي تعتقد أنها مجرية الأصل ومن ثم خضعت لاختبار الحمض النووي الذي كشف أنها تحمل أيضا جينات تركية، قائلة: “11 في المئة من جيناتي تركية لكنها كافية لكي أعشق البقلاوة”.

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