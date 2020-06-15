15 يونيو 2020

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أردوغان يستقبل رئيس مجلس الدولة بحكومة الوفاق

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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أردوغان يستقبل رئيس مجلس الدولة بحكومة الوفاق
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خالد المشري، رئيس مجلس الدولة في حكومة الوفاق وذلك عقب استقباله رئيس الحكومة في طرابلس، فايز السراج.

وخلال اللقاء الذي عُقد بقصر السلطان “فهد الدين” في إسطنبول أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، كما أبلغ أردوغان المشري بأن تركيا ستواصل تقديم الدعم إلى ليبيا في الاقتصاد والبنية التحتية وتنمية مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار.

وينتمي المشري إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلن استقالته منها في يناير 2019.

وكان المشري قد صرح أن حكومة الوفاق ازدادت قوة عقب اتفاقية التعاون العسكري التي أبرمتها مع تركيا.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، واستفادت من ذلك في إبرام اتفاقات معها تتعلق بالحدود البحرية وفرت لها غطاء للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط خارج حدودها.

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