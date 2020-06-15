تبعات زلزال شرق تركيا قد تستمر 10 أيام

بنغول (زمان التركية) – أوضح مرصد قنديلي لرصد الزلازل والاهتزازات الأرضية التابع لجامعة البسفور في إسطنبول أن الزلزال الذي تعرضت له ولاية بينغول شرق تركيا مساء الأحد بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، قد تستمر تبعاته لمدة أسبوع أو عشرة أيام.

وضرب زلزال ثان بقوة 5.6 درجات اليوم الإثنين في تمام الساعة 09.51 قضاء قارلوفا بولاية بينغول شرقي تركيا على عمق 7.01 كلم تحت سطح الأرض.

مدير مرصد قنديلي خلوق أوزينير أوضح أن أحد توابع الزلزال قد وقع خلال تعليقه على حدوث الزلزال، مشيرًا إلى عدد توابع الزلزال التي حدثت منذ حدوث الزلزال بلغت 57 هزة ارتدادية.

وحذر أوزينير من أن توابع الزلزال قد تستمر لمدة أسبوع أو 10 أيام، قائلًا: “التوابع ستستمر لمدة أسبوع أو عشرة أيام. سنقوم بنشر معلومات وتحديثات حول الأمر عن طريق مرصد قنديلي. هذه المنطقة تقع في شرق مدينة أرزينجان. وهي مناطق ذات احتمالية كبيرة لحدوث الزلازل. يمكننا حساب تراكم الطاقة في تلك المنطقة. وبعدها سيمكننا من معرفة نوع الزلزال الذي سينتج عن تراكم هذه الطاقة”.

وتضررت منازل في قريتين بقضاء قارلوفا، وأصيب عدد من الأشخاص.

فيما أعلنت الولاية في بيان، عن مصرع حارس أمن في زلزال الأمس كان مفقودًا تحت الأنقاض في قرية “كاينار بينار” التي تضررت من الزلزال.

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