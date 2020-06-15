حصيلة 8 أشهر: القبض على 693 من العاملين بالقوات الجوية في إزمير

إزمير (زمان التركية) – في ظل حملة التصفية لعناصر القوات المسلحة التركية، بلغ عدد الصادر بحقهم قرارات فصل من الضباط وضباط الصف والإداريين العاملين في القوات الجوية بمدينة إزمير غرب البلاد، منذ 19 نوفمبر 693، والحجة أنهم إمَّا قد تلقوا مكالمة هاتفية من “كابينة هاتف ثابت” أو”وجود تلاعب في اختبارات القبول للكلية الجوية”.

النيابة العامة في مدينة إزمير أصدرت قرارات بإلقاء القبض على عدد 761 شخصًا مشتبه فيهم، بتهمة التلاعب في اختبارات المقابلة الخاصة بالضباط وضباط الصف للانضمام لمدارس قيادة القوات الجوية، بالإضافة إلى استقبال مكالمات هاتفية من كابينة هاتف عمومية، واعتبرت ذلك دليلًا عن انتمائهم لحركة الخدمة.

وقد شنت 5 عمليات ضبط وإحضار في حق المشتبه بهم بدأت في شهر نوفمبر وصولًا إلى شهر يونيو الجاري، حيث تم القبض على 693 شخصا من بينهم 512 موظفًا إداريًا داخل القوات المسلحة التركية.

وقد أصدرت المحكمة التي حولوا إليها قرارات باعتقال 357 من المشتبه بهم، وإخلاء سبيل 89 آخرين بعد الاعتراف والاستفادة من أحكام الندم، كما تم الإفراج عن 228 آخرين على ذمة القضية.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

ومنذ محاولة الانقلاب، اعتقل نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 هذا فصلت فصل من الجيش 15 ألف و583 جنديا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

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