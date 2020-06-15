دراسة: 75% من التجار في تركيا متخوفون من سيناريوهات كورونا

إسطنبول (زمان التركية) – كشفت دراسة حديثة أن نحو 74% من التجار في تركيا يشعرون بخوف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، مشيرة إلى زيادة استخدام البطاقات الائتمانية والحصول على قروض.

الدراسة أجرتها مؤسسة “REM PEOPLE” وأوضحت أن المستهلكين اتجهوا نحو صغار التجار في فترة الوباء.

مؤشر تجارة التجزئة في تركيا كان قد سجل في شهر يناير الماضي 17.5 نقطة ولكنه قفز خلال شهر أبريل الماضي إلى 35.8 نقطة، ومع بدء عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا انخفض مرة أخرى عند مستوى 29.4 نقطة.

وكشفت الدراسة أن 40% من التجار “خائفون تمامًا” من الوباء، بينما أوضح 34% آخرين أنهم “قلقون” من الوباء بنسبة بسيطة.

ولفتت الدراسة إلى أن مرحلة العودة للحياة الطبيعية شهدت زيادة كبيرة في أعداد مستخدمي البطاقات الائتمانية المدينة، مشيرة إلى أن استخدام البطاقات الائتمانية في مؤسسات التجار ارتفعت إلى 82%؛ كما سجل أعداد التجار المقترضين زيادة كبيرة لتصل نسبتهم إلى 66%، بعد أن كانت النسبة عند 54% خلال شهر يناير الماضي.

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