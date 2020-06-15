وزير خارجية تركيا: قرار ألمانيا حظر السفر إلى تركيا “مخيب للآمال”

أنقرة (زمان التركية) – أثار قرار السلطات الألمانية مد تحذيرات السفر إلى تركيا حتى 31 أغسطس القادم انتقادات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

وفي حديثه مع صحيفة )دير شبيغل) الألمانية وصف وزير الخارجية التركي قرار مد تحذيرات السفر إلى تركيا “بالمخيب للآمال”.

وبعد آمال تركية بإنهاء تحذيرات السفر قررت السلطات الألمانية مد تحذيرات السفر إلى عدد من الدول من بينها تركيا حتى الحادي والثلاثين من أغسطس القادم.

واستثنى مجلس الوزراء الألماني من القرار 31 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبي وانجلترا والنرويج وايسلندا وسويسرا وليختنشتاين.

وكانت شركات السياحة في ألمانيا وتركيا بدأت في إجراء الحجوزات بعدما لمحت الحكومة الألمانية إلى احتمالية إلغاء تحذيرات السفر إلى تركيا غير أن شركات السياحة التركية والألمانية تعرضت لصدمة كبيرة بعد إعلان السلطات الألمانية مد تحذيرات السفر.

وأكد جاويش أوغلو أن السلطات التركية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داعيا السلطات الألمانية لإلغاء تحذيرات السفر إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.

هذا وتحتضن ألمانيا نحو ثلاثة ملايين تركي، وفي عام 2019 استقبلت تركيا نحو 5 مليون سائح من ألمانيا.

ومن الناحية القانونية تحمل تحذيرات السفر هذا شركات السياحة نفقات إعادة المواطنين القادمين إلى تركيا ورعايتهم والخدمات الصحية المقدمة لهم.

وكانت تركيا تأمل إعادة فتح حدودها مع دول الاتحاد الأوربي وخاصة ألمانيا، لاستقبال السياح، إلا أن ارتفاع الإصابات مجددا لا يبشر بإمكانية تحقق ذلك في وقت قريب، حيث أنه منذ 3 أيام تجاوزت الإصابات في تركيا 1000 حالة بعد أن ظلت أقل من ذلك لأسابيع.

وفي وقت سابق عبر عدد من المراقبين عن خشيتهم من موجة ثانية للوباء، بعدما قللت الحكومة منذ مطلع هذا الشهر الإجراءات الاحترازية التي اتخذت قبل أكثر من شهرين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في ظل عدم التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي، وسيظهر نتيجة ذلك بعد منتصف هذا الشهر.

وحسب تقارير وزارة السياحة التركية، فقد تراجعت أعداد السائحين القادمين إلى تركيا خلال شهر مارس/ آذار الماضي بنحو 65%، لتسجل 969 ألف سائحًا.

أمَّا إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري فقد تراجعت بنسبة 11.4% لتسجل 4 مليارات و101 مليون و206 ألف دولار أمريكي.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء الماضي تشغيل رحلاتها الجوية الخارجية تدريجيا إلى ثلاث وجهات، بينما كان المعلن 15 دولة.

أحد مسؤولي شركة الخطوط الجوية التركية، قال في حوار مع وكالة رويترز للأنباء: “في يدنا قائمة طويلة. ولكن لا تزال المراسلات مع السلطات المختصة بالتراخيص مستمرة. نحن نتقدم بطلبات لهيئة الطيران المدني. وهم أيضًا يجرون مراسلات مع الجهات المختصة في الجهة المقابلة. ويجب أن يصدر الطرف الآخر أيضًا موافقة”.

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