تركيا.. عمدة يتهم سلفه وزميله في الحزب الحاكم بتبديد ميزانية البلدية!

أنقرة (زمان التركية) – وجه عمدة بلدية دوزجى Düzce المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فاروق أوزلو، أصابع الاتهام إلى عمدة البلدية السابق المنتمي للحزب نفسه بتبديد ميزانية البلدية في عهده.

عمدة البلدية قال: “لا ندري أين اختفت ميزانية البلدية. هناك إسراف وتبذير كبير. الجميع يبحث كيف يمكنه استغلال المنصب بأكبر قدر ممكن”.

وكشفت نتائج المراجعات التي أجراها أوزلو لفترة تولي رئيس البلدية السابق الذي ينتمي للحزب نفسه أن الرئاسة السابقة للبلدية لم تحدد أوجه وبنود إنفاق نسبة كبيرة من أموال البلدية.

قرر رئيس البلدية الحالي إلغاء ملعب مصارعة الشحوم الذي أنشأه رئيس البلدية السابق، محمد كالاش، مقابل 1.5 مليون ليرة ويتم استخدامه مرة واحدة سنويا.

وأعلنت بلدية دوزجى إزالة الملعب ويحمل اسم “ميدان إسماعيل أتاي” الذي تم إنشائه في عام 2017، حيث ذكر أوزلو أن الاستاد لا يتم استخدامه وأنهم يخططون لتحويله إلى منطقة تنزه.

هذا واستنكر رئيس البلدية السابق، الذي تم إجباره على الاستقالة، قرار إزالة الملعب.

وأوضح أوزلو أنه خلال فترة الانتخابات طالبه أحد المواطنين “بإزالة كومة الصلب في مركز المدينة” موضحا أنه سيستجيب لذلك، وقال: “هذه الساحة تستخدم مرة واحدة في العام وتُغلق على مدار العام. هناك 73 نادي رياضي للهواة في دوزجا. سيتم نقل مدرجات الصلب الخاصة بهذا الاستاد إلى ساحات كرة القدم للهواة بتكلفة 150 ألف ليرة. وسنحول هذا الاستاد إلى منطقة تنزه. وستضم أيضا سينما صيفية”.

وأكد أوزلو أن البلديات شهدت تبذيرا بشكل كبير، قائلا: “لا أقصد حزب بعينه لكني أتحدث بوجه عام. الجميع يستغل المنصب لأقاربه والمقربين منه. يجب علينا التخلص من هذا المفهوم. الإدارة السابقة أنفقت 1.8 مليون ليرة على تنسيقات شهر رمضان. وليس من المعروف أين انفقت هذه الأموال. نحن فعلنا الشيء نفسه بتكلفة 51 ألف ليرة. الإدارة السابقة أيضا خصصت أموال لدعم النوادي الرياضية ولم يتم تحديد هذه النوادي ولا حجم مخصصاتها وما إن كانت قد حصلت على هذه المخصصات”.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن فساد في ميزانية البلديات التي كان يديرها منتخبون عن حزب العدالة والتنمية، لكن الغريب أن الأمر جاء من عمدة منتمي إلى حزب العدالة والتنمية.

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