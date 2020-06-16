رجل هندي يستأجر قاتله لتنتفع أسرته بالتأمين!

أنقرة (زمان التركية) – زُعم أن مواطن بالعاصمة الهندية نيودلهي قام باستئجار أربعة أشخاص لقتله كي تتمكن أسرته من الانتفاع بأموال التأمين.

وذكرت قناة NDTV أن شانو بانسال لجأت إلى الشرطة بعدما تغيب زوجها جواراف بانسال عن المنزل في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضحت شانو أن زوجها اقترض 8 آلاف دولار في فبراير/ شباط غير أنه تعرض لعملية نصب أفقدته 4 آلاف دولار وهو ما أصابه بالاكتئاب مفيدة أن زوجها كان يتلقى العلاج النفسي.

وخلال أعمال البحث، عثرت الشرطة على جثمان بانسال مقيد اليدين ومعلقا على شجرة في منطقة خارج المدينة.

وعقب تعميقها التحقيقات توصلت الشرطة إلى أن بانسال البالغ من العمر 35 عاما قام باستئجار أربعة أشخاص لقتله كي تتمكن أسرته من الانتفاع بأموال التأمين.

وخلال إفادتهم للشرطة زعم المشتبه بهم، الذين تم القبض عليهم، أن بانسال تواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبلغهم أنه يعاني من مشاكل مالية.

وأضاف المشتبه بهم أن بانسال أبلغهم بأنه سيدفع لهم 800 دولار مقابل قتلهم له وأنه يأمل أن تحصل أسرته على 13 ألف دولار -تأمين على الحياة-، من شركة التأمين بعد وفاته.

هذا ولا تزال التحقيقات قائمة في الواقعة.

–