اعتقال مراسل “صوت أمريكا” في تركيا

حكاري (زمان التركية) – أوقفت الشرطة التركية اليوم الأربعاء مراسل إذاعة “صوت أمريكا” عارف أسلان بينما كان يتابع “مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب” التي أطلقها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وأطلق حزب الشعوب الديمقراطي مسيرات الديمقراطية بداية من 15 يونيو الجاري احتجاجًا على إسقاط العضوية البرلمانية عن ثلاثة نواب، وهم أنس بربر أوغلو، نائب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى نائبي الحزب الكردي ليلى جوفين وموسى فارس أوغولاري.

وأفادت تقارير صحيفة أن السلطات التركية أقدمت صباح اليوم الأربعاء على اعتقال عارف أسلان الذي يعمل صحفيا حرا لصالح النسخة الكردية لإذاعة صوت أمريكا في وقت كان يغطي مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب في مدينة حكاري التي تشكل إحدى المحطات التي سيمر بها المشاركون في المسيرة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الصحفي أسلان تم اعتقاله بسبب ملف سابق يخضع للتحقيق في إطاره، ومن ثم تم إرساله إلى السجن.

في حين قال موقع خلق تي في (Halk TV) إن الصحفي أرسلان نقل إلى مديرية أمن مدينة وان شرق تركيا، مشيرًا إلى عدم وجود معلومات مؤكدة عن سبب الاعتقال.

وكان أرسلان تعرض للاحتجاز في عام 2017 بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي على خلفية تصويره الحواجز الموجودة أمام بلدية مدينة وان ذات الأغلبية الكردية.

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