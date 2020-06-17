خبير: 80% من تركيا معرض للتصحر

أنقرة (زمان التركية) – حذَّر رئيس مجلس إدارة جمعية مواجهة تآكل التربة بالتشجير وحماية الطبيعة (TEMA)، دنيز أتاتش، من أن 80% من الأراضي في تركيا معرضة للتصحر، مشيرًا إلى أن نحو 50% من الأراضي الزراعية والمراعي والغابات تتعرض لتآكل التربة.

تصريحات دنيز أتاتش جاءت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الموافق 17 يونيو/ حزيران من كل عام.

وأوضح دنيز أتاتش في تصريحاته أن 53% من الأراضي التركية معرضة لخطر التصحر بنسبة متوسطة، و26% من الأراضي معرضة لخطر التصحر بنسبة مرتفعة.

وقال أتاتش: “النتائج تظهر أن نحو 80% من بلدنا مهدد بخطر التصحر بشكل مخيف، الأراضي ذات الخطر من الفئة المتوسطة في المستقبل القريب ستصبح ضمن الفئة عالية الخطورة، وبجمع الأراضي عالية الاحتمال للتصحر في المستقبل القريب والأراضي ذات خطر عالي التصحر في الوقت الحالي، سنجد أن نحو 49% من مساحة تركية تحت خطر التصحر من الفئة العالية”.

وأوضح أتاتش أن الـ 20 سنة الأخيرة شهدت هجرة نحو 10 ملايين شخص بسبب التصحر.

قائلًا عن معدلات التصحر في تركيا في السنوات 16 الأخيرة: “نحو 3.5 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية تعرضت للتصحر في آخر 16 عاما. (ما يعادل مساحة مدينة قونيا كاملة). وقد حولت هذه الأراضي إلى استخدامات أخرى. وتحولت من الناحية البيئية إلى صحاري، يلاحظ وجود تآكل في التربة بنسبة 59% في الأراضي الزراعية و64% في أراضي المراعي، و54% في أراضي الغابات”.

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