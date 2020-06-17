زلزال جديد يهز جنوب تركيا

بوردور (زمان التركية) – تعرضت مدينة بوردور جنوب تركيا لهزة أرضية متوسطة الشدة مساء الثلاثاء، بلغت 3.8 درجات على مقياس رختر بحسب إدارة الكوارث والطوارئ.

ووقع الزلزال بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، في حدود الساعة 22:18، مركزه في قرية جيمبيلي التابعة لمدينة بوردور الواقعة جنوب البلاد.

مدير إدارة الكوارث والطوارئ في المدينة، ياسين توكجوز أوضح أن المدينة لم تتعرض لأي خسائر، مشيرًا إلى أن قريتي جيمبيلي وباشماكتشي كانتا الأكثر شعورًا بالهزة الأرضية.

يشار إلى أن مدينة بينغول الواقعة في شرق تركيا، كانت قد تعرضت لهزة أرضية قوية بشدة 5.7 درجات على مقياس ريختر قبل يومين أسفرت عن سقوط قايل وجرحى، وقال الخبراء والعلماء إن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الهزات الارتدادية على مدار عشرة أيام.

كما تعرضت مدينة الازيغ الواقعة في شرق البلاد أيضًا لزلزال قوي بشدة 6.8 درجات على مقياس ريختر، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.