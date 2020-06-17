كابيتال إيكونوميكس: دين تركيا العام قد يصل 60% من الناتج القومي

نيويورك (زمان التركية) – توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس – Capital Economics” العالمية في حال استمرار عجز الموازنة في تركيا بهذه الوتيرة، أن يصل إجمالي الدين إلى نحو 50-60% من إجمالي الناتج القومي، مشيرة إلى أن النسبة الحالية في حدود 30%.

وبلغ عجز الموازنة المركزية للحكومة التركية في شهر مايو/ أيار الماضي نحو 17.3 مليار ليرة تركية.

وتجاوزت قيمة العجز الإجمالي في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار من العام الجاري 90 مليار ليرة تركية، أي أن نسبة العجز التي تحققت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 65% من إجمالي العجز المتوقع لهذا العام بقيمة 139 لميار ليرة تركية.

وكشف تقرير أصدرته كابيتال إيكونوميكس أن الحكومة التركية لجأت إلى الاقتراض بقيمة 60.9 مليارات ليرة تركية خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، بدلًا من القيمة السابقة التي كانت متوقعة بقيمة 20.6 مليارات ليرة تركية.

وأشار إلى أن الاقتراض الداخلي خلال شهر مايو/ أيار الماضي وصل أيضًا إلى 75.6 مليارات ليرة تركية.

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