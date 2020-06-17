وكالة روسية: الدفاع التركية استخدمت “المونتاج” لصنع مشاهد “مخلب النسر”

موسكو (زمان التركية) – قالت وكالة أنباء روسية إن مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ “عملية مخلب النسر” لعملياتعلى أوكار للتنظيمات الإرهابية في شمال العراق، مفبركة وغير صحيحة.

وكالة “Ruptly” الروسية للأنباء قالت إن الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع التركية على مواقع التواصل الاجتماعي، تم إعداده من خلال تجميع لقطات من لحظات وتوقيتات مختلفة.

وأوضحت الوكالة الروسية أن مقطع الفيديو المزعوم أضيفت له لقطات من مقطع الفيديو الذي نشره رئيس الصناعات الدفاعية التركية للطائرات التركية المسيرة بدون طيار بتاريخ: 8 مايو/ أيار الماضي.

وأشارت إلى أن لقطات الطائرات المقاتلة التي ظهرت في الفيديو هي لطائرات مقاتلة من طراز F-16، التقطت خلال تصويرها في سماء سوريا في فبراير/ شباط الماضي.

TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin’de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/zQ0CKvfdKr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020

وأكد ت “Ruptly” أن صورًا أخرى وأجزاء من الفيديو نفسه نشرت في أكتوبر/ تشرين 2019 وأبريل/ نيسان 2018 تحت عنوان “مشاهد من عملية عسكرية”.

كانت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، استنكرت الغارات الجوية التركية شمال البلاد، وقالت إنها تعد “انتهاكا صارخا للسيادة”.

وقالت قيادة العمليات إن 18 طائرة تركية اخترقت الاجواء العراقية مساء الأحد بعمق 193 كم مِن الحدود التركية داخل الأجواء العراقية واستهدفت مخيم للاجئين قرب مخمور وسنجار .

وقالت في بيان “هذا التصرف الاستفزازي لاينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية”.

ويبدو أن الغارات الجوية كانت تمهيدا، لعملية عسكرية أطلقتها تركيا اليوم تحت اسم “المخلب- النمر” حيث قالت وزارة الدفاع التركية، إن عناصر من وحدات الكوماندوز دخلوا فجر اليوم الأربعاء منطقة هفتانين شمال العراق، ويأتي ذلك بعد ساعات من تسليم السفير التركي في العراق مذكرة احتجاج رسمية على الغرات الجوية التركية يوم الأحد الماضي.

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