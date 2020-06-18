أردوغان يقاضي إعلاميًا عربيًا شتمه

بيروت (زمان التركية) – أعلنت السفارة التركية في العاصمة اللبنانية بيروت أنها تقدمَّت بشكوى إلى السلطات اللبنانية ضد الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، بسبب شتمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومهاجمته الدولة التركية بسبب مذابح العثمانيين المزعومة ضد الأرمن.

شكوى السفارة التركية جاءت ضد الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، بسبب حلقة من برنامجه “أنا هيك” الذي يذاع على قناة “الجديد”، باعتبار أنه “أساء للرئيس أردوغان ومحبيه”، بينما طلب المجلس الوطني للإعلام الاطلاع على محتوى الحلقة للوقوف على حقيقة الشكوى.

نيشان إعلامي لبناني من أصل أرمني، كان قد وصف أردوغان بـ”العثماني الخبيث”، ووجه انتقادًا للدولة التركية بسبب المذابح المزعوم بأن العثمانيين ارتكبوها ضد الأرمن قبل أكثر من 100 عام تقريبًا في عهد جمعية الاتحاد والترقي.

يشار إلى أن الطائفة الأرمنية في لبنان طالبت الدولة التركية أكثر من مرة بالاعتراف بالمجازر العثمانية ضد الأرمن في عام 1915، على أساس أن الدولة العثمانية هي المسؤولة عن تلك الإبادة.

–