18 يونيو 2020

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن جدول مباريات كأس الأمم الأوروبية

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فى :آخر الأخبار, رياضة
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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن جدول مباريات كأس الأمم الأوروبية
zaman

بروكسل (زمان التركية) – أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أليكسندر جيفيرين آخر المستجداتبمستقبل بطولة كأس الأمم الأوروبية EURO 2020 المؤجلة إلى عام 2020.

جيفيرين أوضح أمس الأربعاء أن البطولة ستبدأ في 11 يونيو/ حزيران 2021 لتستمر لمدة شهر كامل وتنتهي في 11 يوليو/ تموز 2021.

بالنسبة للمنتخب التركي فمن المقرر أن يكون أول لقاء له في 11 يونيو/ حزيران 2021 أمام منتخب إيطاليا في العاصمة الإيطالية روما، أما المباراة الثانية ستكون أمام منتخب ويلز في 16 يونيو/ حزيران في العاصمة الأذرية باكو، والمباراة الثالثة ستكون في 20 يونيو/ حزيران أمام منتخب سويسرا في العاصمة باكو أيضًا.

أما عن المجموعات، فتضم المجموعة الأولى كلا من تركيا وإيطاليا وويلز وسويسرا، بينما تضم المجموعة الثانية كل من الدنمارك وفنلندا وبلجيكا وروسيا، وتضم المجموعة الثالثة كلا من هولندا وأوكرانيا والنمسا وجورجيا وبيلاروسيا ومقدونيا وكوسوفو، وتضم المجموعة الرابعة كلا من إنجلترا وكرواتيا واسكتلندا وإسرائيل والنرويج وصربيا والتشيك، بينما تضم المجموعة الخامسة كلا من إسبانيا والسويد وبولندا والبوسنة والهرسك وأيرلندا وسلوفاكيا وأيرلندا الشمالية، أما المجموعة السادسة والأخيرة فتضم كلا من رومانيا وأيسلندا والمجر وبلغاريا والبرتغال وفرنسا وألمانيا.

Attakallum2
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