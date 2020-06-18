تركيا.. حركة تنقلات واسعة في صفوف القضاة والمدعين العامين

أنقرة (زمان التركية) -أجرى مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا حركة تنقلات واسعة شملت 4 آلاف و626 قاضيا ومدعيا عاما.

حركة التنقلات طالت بنسبة أكبر عددا من القضاة والمدعين العامين في إسطنبول، وشملت أيضًا تحركات في كل من أنقرة وإزمير وآيدن وأنطاليا وقونيا وشانلي أورفا وفتحية وديار بكر وملاطيا وتكيرداغ وغازي عثمان باشا ومانيسا وغازي عنتاب وبولو.

وأوضح المجلس في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أنه سيتم البت في طلبات الاعتراض وإعادة النظر في القائمة مرة أخرى، ومن ثم الإعلان عن النتائج الأخيرة في 24 يونيو/ حزيران الجاري.

ويؤكد محللون أن التحالف الحاكم المكون من حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” وحزب الحركة القومية المحافظة رسخا أقدامهما في جهاز القضاء من خلال حركة التنقلات الأخيرة.

وهذا الأسبوع أعلن أيضا عن حركة تغيير محدودة لمدراء الأمن في خمس ولايات من بينها إسطنبول، والأسبوع الماضي أجريت حركة تغيرات واسعة في صفوف الولاة، تضمنت تعيين 18 واليًا جديدًا، وتغيير أماكن 23 آخرين.

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