دون منافس.. وزير تركي سابق رئيسًا للجمعية العمومية للأمم المتحدة

أنقرة (زمان التركية) – فاز وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق في تركيا فولكان بوزكير، بمنصب رئاسة الدورة 75 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، الذي ترشح له دون منافس، خلفًا للنيجيزي تيجاني محمد باندي.

السفير فولكان بوزكير البالغ من العمر 69 عامًا هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، وسبق أن شغل منصب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير مفاوضي تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي، وقد دخل انتخابات رئاسة الجمعية العمومية في دورتها 75 بمفرده دون منافس أمامه.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن: “بوزكير شارك في العملية الانتخابية كمرشح وحيد”.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نشر رسالة تهنئة لفولكان بوزكير، لتهنئته بالفوز، مستخدمًا عبارة “أخي الأكبر فولكان”.

أما بوزكير فقد قال في رسالة له: “لقد تم اختياري بأغلبية كاسحة من الدول الأعضاء لرئاسة الدورة 75 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، في ظل هذه الظروف التي نمر بها في العام 75 لتأسيس المنظمة، أشعر بالفخر باسم دولتي وباسم أمتي وباسمي، لكوني أول مواطن تركي يتولى هذا المنصب الأعلى في الأمم المتحدة”.

ونشر تغريدة شكر فيها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، قائلًا: “أتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، على ترشيحهم لي لهذه المهمة التاريخية، وعلى ثقتهم بي. وكذلك أتوجه بالشكر لوزارة الخارجية التي دعمتني بقوة في كل مراحل هذه الخطوة”.

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