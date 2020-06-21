تركيا.. 40% تراجع في أعداد الشركات المؤسسة

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي عن تراجع عدد الشركات المؤسسة خلال شهر مايو الماضي بنحو 48.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 3438 شركة.

وتشير إحصاءات اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي للشركات المؤسسة والمغلقة الشهر الماضي، إلى زيادة بنحو 23.22 في المئة في أعداد الشركات المغلقة بينما تراجع عدد الشركات المؤسسة بنحو 48.46 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

إسطنبول بالصدارة

وخلال شهر مايو المنصرم تم تأسيس 3479 شركة من بينها 84.82 في المئة شركات محدود و14 في المئة شركات مساهمة و1.18 في المئة شركات متحدة.

واحتضنت إسطنبول 33 في المئة من الشركات والهيئات المؤسسة في حين بلغ نصيب أنقرة 8.84 في المئة من الشركات المؤسسة وبلغ نصيب إزمير 7.42 في المئة من هذه الشركات.

ولم تشهد مدينة أغدير تأسس أية شركات خلال هذا الشهر.

وتضمنت قائمة الشركات والهيئات التي أغلقت أبوابها خلال شهر مايو 542 شركة بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وصيانة السيارات والدراجات النارية و181 شركة في قطاع النقل والتخزين و156 شركة في قطاع الصناعات التحويلية.

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