الدفاع التركية تعلن “استشهاد” عسكري تركي شمال العراق

أنقرة (زمان التركية)ــ فقد عسكري تركي حياته في اشتباكات شمال العراق، حيث تنفذ تركيا عمليات عسكرية هناك، تعترض عليها بغداد.

وقالت وزارة وزارة الدفاع التركية في بيان إن عسكريا أصيب “خلال اشتباكات مع الإرهابيين” وأوضحت أنه نقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثر بإصابته.

وأضافت أن “الاشتباكات أسفرت أيضا عن تحييد إرهابيين اثنين مع أسلحتهما”.

وأمس عناصر كردية مسلحة تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني، إنها نفذت هجمات عسكرية ضد “جيش الاحتلال التركي” في منطقة حفتانين شمال العراق.

وقالت قوات الدفاع الشعبي HPG في بيان الأحد، إنها هاجمت قوات تركية في منطقة حفتانين، ونفذت ثلاث عمليات ضدهم.

وجاء في البيان “بتاريخ 17 حزيران -الأربعاء- استهدفت قواتنا وحدات العدو المتجهة من تل الشهيدة بيريفان إلى تل الشهيد دارا، وجهت قواتنا ضربات قوية لوحدات العدو وقطعت الطريق أمامه. ولم يتم التأكد من عدد قتلى وجرحى جيش الاحتلال التركي, في اليوم نفسه استهدفت قواتنا مروحية من نوع كوبرا مما اضطرها إلى مغادرة الساحة”.

أضاف “في الساعة 15:00 من يوم 20 حزيران -السبت- وجهت قواتنا ضربات لوحدات العدو المتمركزة على تل الشهيد سيبان وفي هذه العملية أيضاً لم يتسنَّ معرفة عدد قتلى وجرحى جيش الاحتلال التركي”.

وقال “بين الساعة 22:30 والساعة 23:30 من اليوم نفسه قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي ساحة خانتور ووادي بيساخا، بعد القصف حاولت المروحيات دخول المنطقة ولكن قواتنا وجهت لها ضربات أجبرتها على التراجع. عندما تتوافر معلومات حول هذه الأحداث سنعلنها للرأي العام”.

وأطلقت تركيا مساء الأحد الماضي عملية عسكرية تحت اسم “مخلب النسر” نفذت غارات جوية في شمال العراق، مهدت بها لعملية عسكرية أخرى مساء الأربعاء تحت اسم “مخلب النمر” تضمنت إنزالا بريا لقوات تركية في شمال العراق.

وأدانت بغداد العمليات العسكرية التركية شمال العراق، واستدعت الخارجية السفير التركي فاتح يلدز مرتين وسلمته مذكرتي احتجاج، إضافة إلى مطالبة لجنة الدفاع البرلمانية بتحريك دعوى في الأمم المتحدة ضد تركيا.

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