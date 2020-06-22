22 يونيو 2020

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العراق يمدد تعليق رحلات الطيران

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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العراق يمدد تعليق رحلات الطيران
zaman

بغداد (زمان التركية)ـــ قرر العراق تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من يوليو المقبل، بعد أن كان من المنتظر استئناف الطيران داخليا وخارجيا هذا الأسبوع.

في مسعى للحصول على فترة أطول لاحتواء فيروس كورونا، قال دريد يحيى، مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان، إن “سلطة الطيران قررت تمديد فترة حظر الرحلات الجوية لغاية الأول من الشهر المقبل، وتشمل الرحلات الداخلية والخارجية”.

وأوضح المسؤول العراقي أن “رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي، ورحلات الشحن الجوي والرحلات العابرة للأجواء العراقية، ستبقى مستثناة من تعليق الرحلات الجوية”. وفق وكالة (الأناضول)،

وقرر العراق منذ مارس الماضي تعليق الرحلات الجوية بسبب تفشي كورونا، ومددت السلطات العراقية التعليق أكثر من مرة.

وكان من المفترض انتهاء فترة حظر الرحلات الجوية الحالي في البلاد، خلال وقت لاحق الأسبوع الجاري.

وحتى مساء الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في عموم العراق 30 ألفا و868، توفي منها 1100.

Attakallum2
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