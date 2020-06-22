القضاء التركي يحظر منشورات حول “حقيبة أمينة” قرينة أردوغان!

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة في إسطنبول قرارا بمنع الولوج إلى محتوى ست صفحات مختلفة بموقع “Ekşi Sözlük”، وهو إحدى المنصات النقاشية الإلكترونية في تركيا.

وكان من بين الصفحات المحظورة بقرار من قبل الدائرة الثامنة بحمكمة الصلح والجزاء في إسطنبول منشورات بعناوين “حقيبة أمينة أردوغان” و”شرح مبسط كما لو أننا نشرح لبلال أردوغان” (نجل الرئيس أردوغان)، وهي عبارة تستخدم في تركيا للتعبير عن ضرورة الإسهاب في سرد الأدلة لقلة وضيق فهم الطرف الآخر.

وتم حظر الدخول إلى محتوى ست صفحات مختلفة بموقع “أكشي سوزلوك” بموجب ثلاث قرارات مختلفة صدرت في 19 من الشهر الجاري.

ومصطلح “شرح مبسط كما لو أننا نشرح لبلال” أطلقه الأتراك انطلاقا من طريقة شرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنجله، بلال أردوغان، كيفية إخفاء الأموال الموجودة في منزله بشكل مفصل، خلال المحادثة الهاتفية المسربة التي دارت بينهما أثناء تحقيقات الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا في 17 و25من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013.

جدير بالذكر أن أدوات الزينة الفارهة التي تستعملها أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي، من حقائب ودبابيس (بروش) والتي تقدر بمئات الآلاف من الليرات، أصبحت مدار نقاش بين رواد موقع ومنصة أكشي سوزلوك النقاشية.

وفضلا عن وسائل الإعلام، تخضع منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في تركيا لرقابة مشددة، تزداد يوما بعد يوم.

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