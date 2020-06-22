تركيا.. الشرطة تعرقل مسيرة رؤساء نقابات المحاماة (فيديو)

أنقرة (زمان التركية) – اعتدت الشرطة التركية بمدخل الطريق الواصل بين مدينتي أنقرة وأسكيشهير على المحامين الذين وصلوا إلى المدينة في إطار “مسيرة الدفاع” المعارضة للتعديلات التي يدرس البرلمان إقرارها في قانون النقابات.

وتصدت قوات الأمن بمدخل الطريق لرؤساء نقابات المحاماة الذين قدموا من العديد من المدن للتعبير عن معارضتهم لسعي حكومة حزب العدالة والتنمية لإجراء تعديلات على قانون انتخابات النقابات بما فيها المحاماة.

ووصلت المسيرة التي بدأها يوم الجمعة رؤساء نقابات المحاماة والمحامين تحت شعار “مسيرة الدفاع” إلى مدينة أنقرة، وكان من المقرر أن يستقبل وفد نقابة المحاماة بالعاصمة أنقرة المحامون ورؤساء نقابات المحاماة، الذين يشاركون في المسيرة منذ 19 يونيو/ حزيران الجاري، بمدخل المدينة الواقع على الطريق الواصل بمدينة أسكيهشير غير أن قوات الأمن قامت بعرقلتهم.

وأوقفت الشرطة رؤساء نقابات المحاماة على بعد 300 متر من خط نهاية المسيرة، حيث إن عناصر الشرطة قامت بإبلاغهم أنهم لم يحصلوا على إذن من الولاية بهذا.

SON DAKİKA! Baroların Savunma Yürüyüşüne Polis Engeli Polisin, yürüyüşe katılanlara saldırı anı kameralara böyle yansıdı. pic.twitter.com/IMcecueon4 — Özgür Platform (@Ozgur_Platform) June 22, 2020

ووقعت مشادات بين الشرطة ورؤساء نقابات المحاماة لقيام كاميرا تابعة للشرطة بتصويرهم أثناء المفاوضات وقام بعض رؤساء نقابات المحاماة بمحاولة السير وسط السيارات المتدفقة، غير أن عناصر الشرطة منعتهم مجددا.

وفي تلك الأثناء تمكن رؤساء أربع نقابات محاماة من عبور حاجز الشرطة والوصول إلى المحامين التابعين لنقابة المحاماة في أنقرة الذين كانوا في انتظارهم.

Cuma günü’çoklu baro sistemine'karşı yürüyüşe başlayan 80 baro başkanı Ankara'ya vardı.Burada toplanan avukatlar,baro başkanlarıyla birlikte yürüyüş yapmak istiyor.Yürüyüşe izin vermeyen polise,avukatlardan alkışlı protestoyla karşılık geldi.#BarolarSusturulamaz #BarolaraDokunma pic.twitter.com/QZxXlwOe2p — 🇹🇷MYWAY🇹🇷 (@mywayTurkey) June 22, 2020

وبدأ رؤساء نقابات المحاماة اعتصاما عقب محاولة منعهم من دخول أنقرة.

جدير بالذكر أن رؤساء 80 نقابة محاماة بدأوا “مسيرة الدفاع” يوم الجمعة الماضية انطلاقا من المدن التي يقيمون بها صوب مدينة أنقرة للتعبير عن معارضتهم للتدخل في قانون المحاماة وهيكل نقابات المحاماة.

وعلى خلفية عدم تراجع السلطات عن مخططها لتغيير هيكل نقابات المحاماة ونظام الانتخاب بها سيدعو رؤساء نقابات المحاماة المشاركين في المسيرة اتحاد نقابات المحاماة التركية إلى عقد اجتماع طارئ، حيث ستقوم نقابات المحاماة بمتابعة مسار مقترح القانون المشار إليه تحت مظلة البرلمان وتنظيم سلسلة فعاليات احتجاجية.

وكانت الحكومة التركية قد بدأت في مايو/ أيار الماضي تحقيقًا ضد نقابات المحامين بعد اتهامهم لهيئة الشؤون الدينية بارتكاب “جريمة كراهية” بسبب مهاجمة رئيس الهيئة البروفيسير علي أرباش المثلية الجنسية، واستغل الرئيس رجب أردوغان الفرصة وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير نظام انتخابات نقابات المحامين.

أردوغان يخطط كذلك لإجراء تغيرات تطال منظمات المجتمع المدني والقوانين المنظمة لها، وذلك من أجل الحد من الأصوات المعارضة.

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