22 يونيو 2020

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صحفية أمريكية تزعم أن السراج دفع لأردوغان 12 مليار دولار

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فى :آخر الأخبار, العالم
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صحفية أمريكية تزعم أن السراج دفع لأردوغان 12 مليار دولار
zaman

واشنطن (زمان التركية) – زعمت الصحفية الأمريكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، ليندسي سينيل، أن فايز السراج الذي يترأس حكومة الوفاق الوطني الليبية قدَّم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 12 مليار دولار أمريكي من أجل التدخل عسكريًا في ليبيا.

ليندسي سينيل أوضحت في تغريدة على حسابها الشخصي على تويتر، أن حكومة الوفاق أودعت 4 مليارات دولار أمريكي وديعة في البنك المركزي التركي.

وأشارت إلى أن حكومة الوفاق أودعت 8 مليارات دولار أمريكية أخرى تحت تصرف أردوغان مقابل التدخل عسكريًا في ليبيا.

ولفتت إلى أن هناك 10 آلاف سوري من المرتزقة داخل ليبيا حصل كل منهم على 2000 دولار شهريًا، كما وعدتهم خلال نقلهم من جبهة القتال في سوريا إلى ليبيا قبل أشهر.

Attakallum2
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