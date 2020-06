صحفية أمريكية تزعم أن السراج دفع لأردوغان 12 مليار دولار

واشنطن (زمان التركية) – زعمت الصحفية الأمريكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، ليندسي سينيل، أن فايز السراج الذي يترأس حكومة الوفاق الوطني الليبية قدَّم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 12 مليار دولار أمريكي من أجل التدخل عسكريًا في ليبيا.

ليندسي سينيل أوضحت في تغريدة على حسابها الشخصي على تويتر، أن حكومة الوفاق أودعت 4 مليارات دولار أمريكي وديعة في البنك المركزي التركي.

وأشارت إلى أن حكومة الوفاق أودعت 8 مليارات دولار أمريكية أخرى تحت تصرف أردوغان مقابل التدخل عسكريًا في ليبيا.

GNA deposited $4 billion in the Central Bank of Turkey with another $8 billion deposited for Turkey’s military intervention in Libya. (Worth noting that most of the 10k+ Syrian mercenaries received a mere fraction of the ~$2000/month they were promised.) https://t.co/nxpz3XUPSy

— Lindsey Snell (@LindseySnell) June 21, 2020