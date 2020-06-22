22 يونيو 2020

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فيديو.. إصابات ووفيات جراء سيول عنيفة ضربت مدينة غرب تركيا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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فيديو.. إصابات ووفيات جراء سيول عنيفة ضربت مدينة غرب تركيا
zaman

بورصا (زمان التركية) – ضربت سيول عنيفة بلدة تابعة لمدينة بورصا غرب تركيا، مما تسبب في حدوث وفيات، وخسائر مادية، وهناك بحث عن مفقودين.

وقالت تقارير إن شابة تبلغ من العمر 24 عاما توفيت في قرية دوداكلي كما توفيت فتاة عمرها 5 سنوات في قرية كاياجيك، ببلدة كيستيل بمدينة بورصا.

السيول جرفت معها الصخور على أحد المناطق الجبلية، ما تسبب في حالة من الشلل في بلدة كيستيل، مساء أمس الأحد.

وقالت أنباء إن هناك أربعة مفقودين من أسرة واحدة مكونة من 5 أشخاص. 

وتواجدت في البلدة هيئة الكوارث والطوارئ مع رئاسة إدارة المطافئ والحماية المدنية. 

كما أجرى والي المدينة يعقوب جانبولات رفقة رئيس بلدية بورصا الكبرى علينور أكتاش زيارة إلى المواقع المتضررة من السيول.

وأعن وزير الصحة فخر الدين كوجا عن “وفاة مواطنين” واستمرار البحث عن أربعة مفقودين.

كما تم الإعلان أن وزير الداخلية سليمان صويلو أيضًا بدأ التحرك إلى مكان الحادث، بتعليمات من رئيس الجمهورية أردوغان.

وقال صويلو في تصريحاته: “تم العثور على شخص فيما تستمر أعمال البحث والوصول إلى 5 أشخاص آخرين مفقودين. نتج ذلك عن ارتفاع مستوى المياه في الجدول نتيجة الأمطار”.

وفي وقت لاحق أعلن أن عدد الوفيات ارتفع ألى خمسة.

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