القاعدة العسكرية التركية في الصومال تتعرض لهجوم انتحاري

أنقرة (زمان التركية) – تعرضت القاعدة العسكرية التركية في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الثلاثاء، لمحاولة تفجير انتحاري.

وقام عدد من الجنود الصوماليين بتحييد شخص حاول شن هجوم انتحاري أمام القاعدة العسكرية التركية.

وأفاد السفير التركي لدى الصومال، محمد يلماز، في تصريحات لوكالة (الأناضول) أن الجنود الصوماليين قاموا بتحييد انتحاري اختلط بالحشود أثناء اختبارات الطلبة في قاعدة تركسوم العسكرية التركية.

وأضاف يلماز أن المعلومات الأولية تشير إلى إطلاق الجنود الصوماليين النار على الانتحاري لعدم انصياعه لتحذيراتهم بالتوقف وذلك أثناء محاولته اقتحام القاعدة بعد انفصاله عن الحشود قائلا: ” في تلك الأثناء وقع انفجار. وتلقينا معلومات بشأن استشهاد مدني”.

ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجوم.

هذا ويشن تنظيم الشباب الصومالي هجمات تستهدف القوات الأمنية والمناطق السكنية المدنية باستمرار.

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