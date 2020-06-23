تركيا.. اعتقال رئيس بلدية كردية ونائبته

أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية ساريجان التابعة لبلدة كاراكوشان بمدينة ألازيغ شرق تركيا.

واعتقل عمدة البلدية المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي بكر بولات، ونائبته، جانان تاغتكين، برفقة شخص آخر.

واعتقلت قوات الدرك التركية الثلاثة، كما قامت بتفتيش مبنى البلدية.

وكانت محكمة تركية، أصدرت أمس الاثنين، قراراً بسجن المعارضة الكردية سارة كايا، المحتجزة منذ 13 يناير/كانون الثاني من عام 2017، لمدّة 16 عاماً بتهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” و”سوء استخدام السلطة” و”الحض على الكراهية والعنف”.

السيدة كايا عضو في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والرئيسة المشتركة السابقة لبلدية مدينة نصيبين ذات أغلبية كردية جنوب شرقي تركيا، وكانت قد فازت في الانتخابات المحلية عام 2014 عغندما كانت عضوا في حزب “السلام والديمقراطية” قبل إغلاقه بتهمة الصلة بحزب “العمال الكردستاني”، المصنف كجماعة إرهابية.

ومؤخرًا انتقدت لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، عمليات عزل رؤساء البلديات في جنوب شرق تركيا وتعيين وصاة بدلًا منهم، وقالت إن ذلك مخالف لمعايير ومبادئ الديمقراطية.

وبعد انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس/ آذار 2019 بدأت وزارة الداخلية في أغسطس/ آب العام الماضي، حملة لإقالة رؤساء بلديات كردية في تكرار لنفس الإجراءات التي تم اتخاذها بعد انقلاب عام 2016.

وخلال انتخابات المحليات الأخيرة تمكن أعضاء الحزب الكردي من الفوز بـ 65 بلدية، إلا أنه لم تمر 6 أشهر عليهم في المنصب حتى فرضت وزارة الداخلية الوصاية على 40 بلدية وعزل 7 بقرارات قضائية، وتم اعتقال 19 من هؤلاء، وفق ما كشف سليمان صويلو وزير الداخلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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