تركيا.. الشرطة تعتقل نائب رئيس نقابة محاماة بعد الاعتداء عليه

أنقرة (زمان التركية) – اعتدت الشرطة التركية صباح اليوم الثلاثاء على نائب رئيس نقابة المحاماة في بيلاجيك، حسن شاهين، وطرحته أرضا وقامت باعتقاله.

وكان “شاهين” ضمن رؤساء نقابات المحامين المنتظرين منذ الأمس السماح لمسيرتهم، تحت شعار “مسيرة الدفاع” دخول العاصمة أنقرة للتعبير عن رفضهم تدخل السلطة الحاكمة في قوانين النقابة، على بعد 300 مترا من مدخل أنقرة.

وقضى رؤساء نقابات المحاماة الليل أمام موقع بناء على مدخل مدينة أنقرة الواقع على الطريق الواصل بينها وبين مدينة اسكيشهير على بعد 300 مترا من مدينة أنقرة وذلك بعدما قامت قوات الأمن بالأمس بإيقاف مسيرتهم، التي بدأوها من العديد من المدن صوب أنقرة للتعبير عن رفضهم تعديل قانون انتخاب رؤساء نقابات المحاماة.

وفي ساعات الصباح اعتقلت قوات الأمن شاهين لمحاولته تجاوز الحواجز الأمنية والتوجه إلى رؤساء نقابات المحاماة الذين ينتظرون على الجانب الآخر.

واستنكر رؤساء نقابات المحاماة اعتقال الشرطة لشاهين بعد طرحه أرضا، مؤكدين أن رئيس نقابة المحاماة في بلاجيك قام بإرساله لينوب عنه لعجزه عن الحضور.

وقرر أمس أعضاء نقابة المحامين في أنقرة الاعتصام أمام مقر نقابتهم احتجاجا على الاعتداء على زملائهم ومنع مسيرتهم.

جدير بالذكر أن رؤساء 80 نقابة محاماة بدأوا “مسيرة الدفاع” يوم الجمعة الماضية انطلاقا من المدن التي يقيمون بها صوب مدينة أنقرة للتعبير عن معارضتهم للتدخل في قانون المحاماة وهيكل نقابات المحاماة.

وعلى خلفية عدم التراجع عن مساعي حكومة العدالة والتنمية لتغيير هيكل نقابات المحاماة ونظام الانتخاب بها سيدعو رؤساء نقابات المحاماة المشاركين في المسيرة اتحاد نقابات المحاماة التركية إلى عقد اجتماع طارئ، حيث ستقوم نقابات المحاماة بمتابعة مسار مقترح القانون المشار إليه تحت مظلة البرلمان وتنظيم سلسلة فعاليات احتجاجية.

واستغل الرئيس رجب أردوغان خلافا نشب بين نقابات المحامين وهيئة الشئون الدينية الشهر الماضي وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير نظام انتخابات نقابات المحامين.

أردوغان يخطط كذلك لإجراء تغيرات تطال منظمات المجتمع المدني والقوانين المنظمة لها، وذلك من أجل الحد من الأصوات المعارضة.

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