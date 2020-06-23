تركيا.. زيادة جنونية في البلاغات الأمنية خلال 2019

أنقرة (زمان التركية) – تضاعف عدد الأشخاص المبلغ عنهم لدى النيابات العامة في تركيا خلال عام 2019، حيث تشير بيانات الإدارة العامة للسجل الجنائي والإحصاءات إلى تلقي النيابات العامة في تركيا بلاغات بحق 20 شخصا خلال ساعة واحدة فقط.

وفي عام 2018 بلغ إجمالي البلاغات التي تلقتها النيابات العامة في تركيا 80 ألف و866 بلاغًا، غير أن هذا الرقم سجل زيادة جنونية في عام 2019، حيث بلغ إجمالي عدد البلاغات التي تلقتها النيابات العامة 176 ألف و380 بلاغا بمعدل زيادة بلغ 118 في المئة.

وبإضافة البلاغات المرحلة من العام السابق يرتفع عدد الأشخاص الذين تم التقدم ببلاغات ضدهم لارتباطهم بأية جريمة إلى 297 ألف و225 شخصا.

وفي تعليق منها على الأمر، أفادت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، جمزة أكوش إلجازدي، أن آلية التقدم ببلاغات تحولت إلى سلاح يُستخدم بكثرة لتهريب الشعب وإحباطه، قائلة: “في عام 2019 أصدرت النيابة العامة تعليمات بفتح تحقيقات بشأن 14 في المئة فقط من بين 167 ألف و293 بلاغا تم اتخاذ إجراءات بحقها، بينما وجدت أنه لم يكن من اللازم فتح تحقيقات بشأن البلاغات الأخرى التي تقدر بـ119 ألف و623 بلاغا، ما يعادل 72 في المئة من البلاغات المقدمة”.

وفي ظل الوضع الأمني السائد بعد انقلاب عام 2016، حيث تم إطلاق حملة تطهير أمني واسعة، ارتفعت البلاغات الكيدية بشكل كبير والتي تتعم مواطنين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية أو “إهانة الرئيس”.

–