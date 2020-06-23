تعرفي كيف بالإمكان التخلص من وزن الماء

(زمان التركية)-هناك جملة أسباب والعادات خاطئة تؤدي لاكتساب وزن الماء، الذي يجعل الجسم ممتلىء بالسوائل التي تحتبس داخله، في المقال التالي من موقع (ويب طب) سنتعرف على هذه الأسباب للتخلص منها.

أشياء تجعلك تكتسب وزن الماء وطرق التخلص منه

يعاني كثير من الأشخاص من زيادة الوزن وانتفاخ أنسجة الجسم نتيجة احتباس السوائل بها، وعدم قيام الكليتين بالتخلص منها، وهو ما يعني اكتساب وزن الماء.

ويتسبب هذا في شعور مزعج، ولكنه عادةً ما يكون مؤقتاً، حيث أن الجسم لم يكتسب وزن فعلي من الدهون، بل نتيجة بعض الأمور التي تؤدي لاحتباس السوائل بالجسم.

أشياء تسبب اكتساب وزن الماء

تتسبب بعض الأمور الصحية والعادات اليومية الخاطئة في اكتساب وزن الماء. وتشمل:

1-الدورة الشهرية

تكتسب العديد من النساء وزن الماء قبل نزول الدورة الشهرية مباشرةً.

ويرجع هذا إلى تغيرات الهرمونات خلال هذه الفترة كل شهر، ويستمر احتباس الماء حتى بداية الدورة الشهرية، والذي يصيب الجسم كله، لتشعر المرأة بأنها منتفخة أو اكتسب المزيد من الوزن بشكل مفاجيء.

يظهر امتلاء الجسم في الدورة الشهرية على الوجه والذراعين والساقين والبطن.

ويعود الجسم إلى طبيعته بعد مرور اليوم الأول من الدورة الشهرية في معظم الأحيان، أو بعد انتهائها.

2-حبوب منع الحمل

يمكن أن تؤدي حبوب منع الحمل إلى اكتساب وزن الماء، وذلك لأنها تسبب تغيرات في هرمون الإستروجين والبروجسترون لدى المرأة.

ولكن في هذه الحالة لا يتم اكتساب وزن الماء بصورة كبيرة، ولا يستمر لفترة طويلة.

3-الحمل

من الطبيعي أن تكتسب المرأة الحامل وزن الماء، وخاصةً مع اقتراب موعد الولادة، ويرجع هذا إلى التغيرات الهرمونية.

ونتيجة وزن الماء، تلاحظ الحامل تورم الكاحلين والقدمين واليدين.

4-الكورتيزول

عندما ترتفع مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم “المعروف باسم هرمون التوتر”، يسبب خللاً في العديد من وظائف الجسم.

حيث أن المستويات الطبيعية من هذا الهرمون تساهم في الحفاظ على مستوى السكر بالدم والتمثيل الغذائي وعدم الإصابة بالإلتهابات.

أما ارتفاعه فيسبب خلل في هذه الوظائف، ويؤدي لاكتساب وزن الماء.

5-الأدوية

تساهم بعض الأدوية في زيادة وزن الماء، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، والأدوية المضادة للالتهابات، وبعض علاجات مرض السكري.

6-تناول الأملاح والكربوهيدرات

إن تناول كميات كبيرة من الملح يساعد في اكتساب وزن الماء، وذلك لأن الصوديوم الموجود في الملح يرتبط مع الماء ويجعله يبقى في الجسم.

كما أن الكربوهيدرات من أكثر العناصر الغذائية التي تؤدي لاحتباس السوائل بالجسم، حيث يتم تخزين الكربوهيدرات غير المستخدمة بالجسم على هيئة الجليكوجين، ويؤدي الجليكوجين إلى احتباس السوائل.

7-الجلوس لفترة طويلة

يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى تقلص العضلات وتورم القدمين واليدين، وبالتالي اكتساب وزن الماء.

وهذا ما يفسر احتباس السوائل لدى الأشخاص الذين يقومون برحلات منتظمة إلى مكان بعيدة ويسافرون لمسافات طويلة.

8-ضعف الدورة الدموية

يؤثر أي ضرر في الأوعية الدموية على تنظيم تدفق الدم إلى القلب، مما يسبب احتباس السوائل بالجسم.

طرق التخلص من وزن الماء

إذا كان اكتساب وزن الماء متعلق بأمور طبيعية مثل الدورة الشهرية والحمل وغيرها، فيعتبر أمر مؤقت لا يحتاج إلى علاج.

أما إذا كان السبب هو مشكلة صحية أو عادات خاطئة، فيمكن التخلص من هذا الوزن ببعض الطرق، وتتمثل في:

1-التقليل من الأطعمة الغنية بالصوديوم والكربوهيدرات

إن الخطوة الأولى لخسارة وزن الماء هي استبدال الأطعمة الغنية بالصوديوم بمكافئات منخفضة الصوديوم.

وكذلك تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قدر المستطاع، وفي مقدمتها الخبز والأرز والمعكرون، واستبدالها بالبروتين، مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض.

2-شرب المزيد من الماء

على عكس ما هو متوقع، فإن شرب كثير من الماء يساعد في تقليل وزن الماء، وذلك لأن جفاف الجسم يجعله يحتفظ بماء إضافي لتعويض نقص الماء.

كما أن شرب الماء يحسن وظائف الكلى، ويساعد في تخليص الجسم من السموم، مما يعزز إخراج الماء الزائد والصوديوم.

ينصح بشرب حوالي 2 لتر من الماء يومياً، واستبدال المشروبات السكرية بالماء.

3-تناول بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية

يمكن أن يكون كل من فيتامين ب 6 وأكسيد المغنيسيوم من أبرز العلاجات الطبيعية الفعالة لاحتباس السوائل.

حيث تعمل هذه المكملات مع الكليتين لمساعدة الجسم في التخلص من السوائل الزائدة.

كما أن هذه العناصر فعالة في تخفيف أعراض الدورة الشهرية، بما في ذلك احتباس الماء، وتساعد هذه العناصر في تقليل انتفاخ البطن والتورم في الساقين.

ولكن يجب التحدث مع الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية، حتى لا يكون لها اثار جانبية أو تفاعلات مع أدوية أخرى.

4-ممارسة الرياضة

تساهم ممارسة الرياضة في خروج الماء من الجسم عن طريق العرق، مما يؤدي لانخفاض وزن الماء مباشرةً بعد الممارسة.

كما أن ممارسة الرياضة تحفز تدفق الدم وتحسن الدورة الدموية، مما يقلل من تراكم السوائل في مختلف أنحاء الجسم، وخاصةً في منطقة الساقين والقدمين.

وأخيراً تساعد ممارسة الرياضة في تقليل وزن الماء من خلال حرق الجليكوجين، ومع هذا ينبغي استبدال السوائل المفقودة بعد أي نشاط بدني لتجنب الجفاف.