طرابزون سبور يفشل في استعادة صدارة الدوري التركي الممتاز

أنقرة (زمان التركية)ــ تعادل فريق طرابزون سبور مع مضيفه ألانيا سبور بهدفين، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري التركي الممتاز “سوبر ليغ”، ليفشل بذلك في استعادة صدارة الدوري التركي بتعادله

وحقق طرابزون هدفًا مبكرا عبر اللاعب عبد القادر عمر في الدقيقة 7، وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول عادل ألانيا النتيجة بهدف من توقيع اللاعب السنغالي بابيس سيسي.

في الشوط الثاني أظهر طرابزون سبور إصراره على الفوز، ونجح في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 52 عبر التشيكي فيليب نوفاك. وفق وكالة (الأناضول).

وفي ما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أطلق اليوناني انستاسيوس باكاسيتاس كرة صاروخية عادل بها النتيجة لأصحاب الأرض عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل ضائع.

بهذه النتيجة، أضاف طرابزون سبور نقطة وحيدة ليصبح في رصيده 57 في المركز الثاني، في حين وصل ألانيا سبور لنقطة 44 في المركز السادس.

وفي مباراة ثانية أقيمت في نفس التوقيت، فاز أنطاليا سبور على ضيفه ريزا سبور بثلاثة أهداف نظيفة، ليرفع صحاب الأرض رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الضيوف عند النقطة 28 في المركز الخامس عشر.

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