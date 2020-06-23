كورونا في تركيا… 1212 إصابة جديدة في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، مساء أمس الاثنين، عن تسجيل 1212 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات في تركيا إلى 188 ألفًا و897 حالة، كما ارتفعت أعداد حالات الوفاة أيضًا إلى 4974 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.

كوجا كشف كذلك أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفعت إلى 846 حالة، كما ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 345 حالة.

كما أشار إلى أن أعداد المتعافين ارتفعت إلى 161 ألفًا و533 حالة، بعد تسجيل 1293 حالة تعافي جديدة.

ونوه كوجا بأن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن ارتفعت إلى مليونين و086 ألفًا و653 تحليلًا، بعد إجراء 41 ألفًا و413 تحليلًا جديدًا لحالات مشتبه بإصابتها أو مخالطين لحالات إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ولم تسجل تركيا منذ أكثر من 10 أيام رقم إصابات بفيروس كورونا، أقل من 1000 حالة.