تركيا تفتح المساجد لصلاة الجماعة

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا إعادة فتح المساجد لصلاة الجماعة اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد إغلاق دام 100 يوم تقريبًا في إطار التدابير المتخذة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

رئيس الشؤون الدينية التركي البروفيسور علي أرباش قال في بيان أمس الثلاثاء، إن صلاة الجماعة العامة ستقام في المساجد اعتبارا من يوم الأربعاء.

وكانت دور العبادة في تركيا أغلقت أبوابها للصلاة الجماعية منذ 16 مارس / آذار المنصرم، ولم تفتح أبوابها إلا قريبا لصلاة الجمعة فقط.

ولم تسجل تركيا منذ أكثر من 20 يوما رقم إصابات بفيروس كورونا، أقل من 1000 حالة.

وتخطى عدد وفيات كورونا في تركيا حاجز 5 آلاف حالة.

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