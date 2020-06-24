24 يونيو 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
البروج
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

تركيا تفتح المساجد لصلاة الجماعة

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
11 مشاهدة
تركيا تفتح المساجد لصلاة الجماعة
zaman

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا إعادة فتح المساجد لصلاة الجماعة اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد إغلاق دام 100 يوم تقريبًا في إطار التدابير المتخذة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

رئيس الشؤون الدينية التركي البروفيسور علي أرباش قال في بيان أمس الثلاثاء، إن صلاة الجماعة العامة ستقام في المساجد اعتبارا من يوم الأربعاء.

وكانت دور العبادة في تركيا أغلقت أبوابها للصلاة الجماعية منذ 16 مارس / آذار المنصرم، ولم تفتح أبوابها إلا قريبا لصلاة الجمعة فقط.

ولم تسجل تركيا منذ أكثر من 20 يوما رقم إصابات بفيروس كورونا، أقل من 1000 حالة.

وتخطى عدد وفيات كورونا في تركيا حاجز 5 آلاف حالة.

 

Attakallum2
وسوم:

مقالات ذات صله

Attakallum

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول