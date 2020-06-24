توقيف شحنة أسلحة تركية في السودان قبل وصولها لأثيوبيا

الخرطوم (زمان التركية) – أعلنت السلطات السودانية أن شعبة الاستخبارات العسكرية بولاية القضاريف شرق البلاد، تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر خلال محاولة تهريبها إلى أثيوبيا، بالإضافة إلى القبض على 6 أشخاص متهمين في الواقعة.

والي القضارف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم، أوضح أمس الثلاثاء، أن المضبوطات عبارة عن 25 بندقية آلية طراز كلاشنكوف وعدد 80 مسدسًا صناعة تركية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر، حسب ما ذكرت وكالة أنباء السودان.

وبحسب عبد القيوم فإن هذه المضبوطات تدل على وجود “تعاون بين المهربين مع الأعداء الذين يعملون على إثارة المشاكل على الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا”.

يشار إلى أن الحدود السودانية الأثيوبية تشهد توترًا في الفترة الأخيرة بسبب أزمة سد النهضة واعتراضها على قرار ملء السد الذي اتخذته أثيوبيا بشكل أحادي دون الرجوع لدولتي المصب مصر والسودان، وتبع ذلك توغل عصابات الشفتة الأثيوبية داخل الأراضي السودانية واستيلاء على مساحات من الأراضي وسرقة المحاصيل. كما احتجت السلطات السودانية في أكثر من مناسبة على التدخلات الإثيوبية في بلادها بدعم تلك الميليشيات.

كما أفادت فضائية العربية السعودية، قبل أيام قليلة، بأن الجيش الإثيوبي قصف بالمدفعية معسكر الأنفال السوداني، ما أدى إلى سقوط جرحى ومصابين.

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