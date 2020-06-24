جبل في تركيا يحمل ملامح وجه ترامب!

مرسين (زمان التركية) – يجذب أحد الجبال الصخرية في بلدة سيليفكى بولاية مرسين، جنوب تركيا الزوار لالتقاط الصور مع بعد أن اشتهر بأنه يحمل ملامح وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مع ملاحظة التشابه بين الجبل الصخري ورأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأ المواطنيون من سكان مدينة مرسين والمدن المجاورة بالتدفق إلى بلدة سيليفكا، حيث يقع الجبل، لالتقاط الصور معها.

عمدة حي بوك دايرماني مصطفى كايا أوضح أن الصخرة وكأنها تمثال للرئيس الأمريكي ترامب، وقال: “هذا التكوين الصخري موجود منذ سنوات. وكان المواطنون يرونه باستمرار لسنوات. ولكن ما إن أصبح ترامب رئيسًا حتى بدأ الجميع يلاحظ التشابه بينهما”.

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