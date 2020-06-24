كورونا في تركيا… 1268 إصابة و27 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 1268 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين إلى 190 ألفًا و165 حالة إصابة، كما أن أعداد الوفيات أيضًا ارتفعت إلى 5001 حالة، بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة.

كوجا أشار في تصريحاته إلى أن إجمالي أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي مستمر في الزيادة حتى وصلت إلى 362 حالة، وأشار إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة وصلت إلى 893 حالة.

وكشف كوجا أن أعداد المعافين ارتفع إلى 162 ألفًا و848 حالة، بعد تسجيل تعافي 1315 حالة جديدة.

كما لفت إلى أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغت 3 ملايين و29 ألفًا و635 تحليلًا طبيًا، بعد إجراء 42 ألفًا و982 تحليلًا طبيًا لحالات مشتبه في إصابته أو مخالطة لحالت مصابة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ولم تسجل تركيا منذ أكثر من 20 يوما رقم إصابات بفيروس كورونا، أقل من 1000 حالة.