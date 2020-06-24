مظاهرات كردية تنديدا بمقتل ناشطة كردية في غارة تركية شرق سوريا

عين العرب (زمان التركية)ـــ قتلت ناشطة كردية وسيدتان بعدما استهدفت طائرة تركية منزلا في عين العرب “كوباني” شرق الفرات، فيما خرجت مظاهرات تندد بالجريمة، والصمت الدولي على استهداف الكرد من قبل تركيا.

وبحسب تقارير محلية خرج الآلاف من أهالي مقاطعة عين العرب “كوباني” اليوم الأربعاء، تنديداً باستهداف طائرة تركية أمس الثلاثاء، منزل الناشطة أمينة ويسي عضوة مؤتمر اتحاد المرأة، في قرية حلنج على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة كوباني، وراح ضحيته 3 نساء.

واجتمع المتظاهرون في ساحة المرأة الحرة ورددوا شعارات مناهضة لاستهداف مناطق كردية شمال وشرق سوريا وفي العراق.

وقالت روشن حاجم في كلمة ألقتها باسم حركة المرأة في إقليم الفرات إن الهجوم الأخير على النساء يتزامن مع اقتراب ذكرى مجرزة 25 حزيران التي ارتكبها مرتزقة داعش في كوباني عام 2015، وراح ضحيتها أكثر من 233 مدني. وفق وكالة أنباء (هاوار).

وبيّنت روشن أنه “تزامنا مع مجزرة كوباني، يؤكد الاحتلال التركي إنه شريك في الجريمة التي ارتكبها داعش بحق شعبنا مرة أخرى خلال قصف منازل المدنيين في قرية حلنج”.

كما وألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية بإقليم الفرات محمد شاهين كلمة قال فيها “مرة أخرى تطال يد الاحتلال منزلاً للمدنيين وتقتل من به”.

وأضاف “هذه الهجمات تضرب عرض الحائط كل الاتفاقات الدولية التي أبرمت بين الإدارة الذاتية والأطراف الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا”.

وأوضح شاهين أن “الاتفاقات كانت تنص ألا يتعدى أي طرف على الآخر، غير أن الاحتلال التركي بات معروفًا بالتعدي على المواثيق الدولية والأممية”.

ونوه محمد شاهين إلى أن ” الدبلوماسية بالنسبة لنا كإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا هي مبدأ استراتيجي وأساسي, وكلنا ثقة بالدبلوماسية لكن الاحتلال التركي أهدافه توسعية ولا يعترف بالسبل الدبلوماسية السياسية”.



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