منظمة حقوق الإنسان: الانتهاكات الحقوقية بلغت ذروتها في ديار بكر

أنقرة (زمان التركية) – قال فرع منظمة حقوق الإنسان التركية في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، إن الفترة بين عامي 2016 و2019 شهد قفزات كبيرة في أعداد شكاوى حالات التعذيب والمعاملة السيئة بالسنوات العشر الأخيرة.

التقرير أوضح أن عام 2018 كان الأكثر استقبالًا لطلبات فحص حالات العنف والتعذيب، لافتًا إلى حدوث قفزات كبيرة في الفترة بين 2016-2019.

وكشف التقرير أن السنوات العشر الأخيرة شهدت استقبال 3 آلاف و659 طلبًا لفحص حالات انتهاكات لحقوق الإنسان في ديا بكر، مشيرًا إلى أن من بيها 689 طلبًا بشأن أفعال تسببت في إصابات نتيجة العنف الجسدي من قبل الموظفين الحكوميين.

وأشار إلى أن الطلبات التي تم استلامها خلال الـ 10 سنوات الأخيرة 97 منها لسيدات و592 طلبًا لرجال، مشيرًا إلى أن الشكاوى الأكثر كانت من حراس الأمن في القطاع الحكومي بعدد بلغ 324 شكوى، تلاهم في المرتبة الثانية رجال الشرطة بعدد 280 طلبًا، ثم رجال الجيش بعدد 71 شكوى.

التقرير لفت إلى أن عام 2010 كان أقل السنوات تسجيلًا لشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان، بينما شهدت الفترة بين عامي 2016 و2019 قفزات كبيرة في أعداد الشكاوى.

وأشار إلى أن الفترة بين 2010 و2015 كانت تشهد مفاوضات السلام بين الأكراد والحكومة التركية، لذلك شهدت هدوءً في انتهاكات حقوق الإنسان، وفي أعقاب محاولة انقلاب 2016 بدأت الانتهاكات تزيد مرة أخرى.

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