يني شفق: تركيا ستنشئ 3 قواعد عسكرية جديدة في العراق

أربيل (زمان التركية) – ذكرت صحيفة (يني شفق) التركية الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، أن الجيش التركي سينشئ ثلاث قواعد عسكرية جديدة في منطقتي سينات وهفتنين بشمال العراق.

جاء في التصريحات التي نسبتها الجريدة إلى مسؤول رفيع المستوى في الحكومة التركية، أن القوات التركية “ستركز على منطقة سينات بعد عمليتها العسكرية في هفتنين شمال العراق، وستنشئ قواعد عسكرية على هذا الخط”.

وزعم المسؤول أن غرض تركيا وهدفها من إقامة هذه القواعد العسكرية هو منع تسلل عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي إلى الأراضي التركية.

يشار إلى أن الجيش التركي يشن عملية “مخلب النمر” استكمالًا لعملية “مخلب النسر” التي بدأت بغارات جوية على شمال العراق، أعقبها توغل بري لقوات خاصة تابعة للجيش التركي.

من جانبه أكَّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، خلال لقائه مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد، أن بلاده ترفض وتستنكر الخروقات والهجمات التركية المستمرة على الأراضي العراقية.

وكانت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي قد دعت مجلس الوزراء لتقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة ضد التدخلات غير المقبولة من تركيا في بلادهم.

وكانت وكالة (رويترز) نقلت في وقت سابق عن مسؤول تركي بارز -دون الكشف عن هويته- قوله إن بلاده تخطط لإقامة قواعد عسكرية مؤقتة شمال العراق، وأن العملية ليس لها سقف زمني.

وقال المسئول العراقي ”الخطة هي إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى. هناك بالفعل أكثر من عشر قواعد مؤقتة هناك. وستقام قواعد جديدة“.

المسؤول البارز قال لرويترز إن حملة أنقرة ستستمر. وأضاف ”ليس هناك مدة زمنية للعملية. العملية ستستمر حتى تحقق أهدافها“.

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