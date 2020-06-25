الثوم يساعد في التخلص من الوزن الزائد..

القاهرة (زمان التركية)ــ بجانب فوائده الغذائية الصحية، يساعد الثوم في التخلص من الوزن الزائد إذا تم تناوله بانتظام، وفق مقال لموقع (كل يوم معلومة طبية).

العناصر الغذائية بالثوم

يُعتبر الثوم أحد أفضل النباتات الطبيعية، نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، فبجانب مضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا، يحتوي الثوم على المنجنيز وفيتامين ب 6، هذا بالإضافة لفيتامين C والكالسيوم والألياف والفوسفور.

الثوم لخسارة الوزن

بالرغم من احتواء الثوم على كثير من العناصر الغذائية الهامة، إلا أنه من المركبات المنخفضة في السعرات الحرارية، حيث يحتوي 3 جرام منه على 4.5 سعر حراري فقط، وهذا يجعله واحدا من المكونات الرائعة لخسارة الوزن، ويلعب دورا هاما في إنقاص الوزن عن طريق مقاومة وتقليل ظهور بعض الجينات المسئولة عن تكوين الدهون داخل الجسم، زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون، وهذا ما تم إثباته في دراسة تم نشرها مجلة التغذية، وبسبب قدرته على حرق الدهون يقل مستوى الكوليسترول في الدم.

الثوم على الريق كم ينحف ؟

لا نستطيع الجزم بكمية الدهون التي قد تخسرها من خلال تناول الثوم، ولكن في واحدة من الدراسات التي تم إجرائها على عدد من النساء لمدة 12 أسبوع لدراسة تأثير استخدام الثوم مع ممارسة التمارين الرياضية، وجدت التجربة اختلافا في كتلة الجسم قبل القيام بالتجربة وبعد القيام بها، وهذا يشير للدور الفعال الذي قد يلعبه هذا النبت في خسارة الوزن. وفي بحث آخر تم إجراؤه على مجموعة من الفئران لدراسة تأثير استخدام الثوم لمدة 7 أسابيع على مجموعة من الفئران المصابة بالسمنة، خرجت نتائج التجربة بوجود فرق في الوزن بحوالي 21% و11 % في بعض الفئران، وهذا يشير إلى النتائج الواعدة التي قد يحققها استخدام الثوم على البشر.

الثوم وفوائده الأخرى للجسم

بالتأكيد لا تقتصر فوائد هذا النبات المذهل على خسارة الوزن فقط بل، يمتد تأثيره لكل عضو من أعضاء الجسم، بداية من الشعر وحتى القدمين، حيث أنه يساعد على:

تقليل تساقط الشعر.

الحماية من بعض مشاكل العيون.

الحماية من بعض أمراض القلب.

خفض ضغط الدم. تقليل مستوى السكر في الدم.

الحماية من السرطان.

علاج مشاكل البشرة المختلفة.

علاج حالات التسمم الناتجة عن المواد الثقيلة.

تقوية العظام لدى كلا من الرجال والنساء، لكنه يساعد في حماية النساء من الفصال العظمي بصورة خاصة.

يقوي الجهاز المناعي ويمنع الإصابة بنزلات البرد.

يساعد في زيادة النشاط والقوة البدنية.

يحمي من الإصابة بمرض الزهايمر والعته.

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