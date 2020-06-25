تركيا.. الحكم على 21 سياسيًا كرديًا بالسجن 144 سنة

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية أحاكمًا بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 144 عامًا على 21 سياسيًا كرديًا في القضية التي يحاكم فيها 50 سياسيا.

من بين المحاكمين رؤساء بلديات كيزيل تابه وأرتوكلو الذين تم عزلهما من منصبهما في عام 2016، ضمن قضية “اتحاد المجتمعات الكردية” في مدينة ماردين.

المحكمة التي تنظر ملف القضية منذ عام 2014، عقدت جلسة النطق بالحكم وأصدرت أحكامها بالسجن في حق عدد من المتهمين في القضية.

وصدر بحق 6 متهمين حكمًا بالسجن 8 سنوات بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي”، بينما صدر حكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر في حق 11 متهمًا، كما صدر حكم بالسجن 7 سنوات و6 أشهر بحق ضثلاثة متهمين، وحكم على متهم واحد بالسجن لمدة 9 سنوات.

بينما أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة 10 من المتهمين، مع استمرار محاكمة 19 آخر على ذمة القضية نفسها.

يشار إلى أن حكومة الرئيس رجب أردوغان تتهم حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي” بالانتماء لحزب العمال الكردستاني “الانفصالي” وتتخذ من هذا المنطلق فرصة للتضيق الدائم على أعضائه ونوابه في البرلمان والبلديات التي فاز بها.

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