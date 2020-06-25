تركيا تفرض شروطا قاسية على كبار السن للسفر بين الولايات

أنقرة (زمان التركية)ــ فرضت السلطات التركية على المواطنين فوق سن 65 عاما شروطا قاسية للسفر بين الولايات الـ81، باعتبارهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في البلاد.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية التركية، الخميس، لن يسمح للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق، بالسفر إلى أي ولاية تركية دون الحصول على “تصريح سفر”.

كما لن يسمح بسفر الأشخاص الذين أجروا عمليات زرع أعضاء خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، والذين يعانون من نقص في المناعة و مرضى الفشل الكلوي.

ويتم التقديم على تصريح أذن السفر يتم عبر رقم هاتف مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي “199” أو عبر نافذة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet).

كما يتطلب الحصول على تصريح سفر تقديم وثيقة إثبات حجز الفندق أو سندات ملكية للعقار أو عقد إيجار.

ومنذ مطلع الشهر الجاري خففت تركيا بشكل كبير الإجراءات الاحترازية المتخذة سابقا لتقليل تفشي فيروس كورنا، بما في ذلك رفع الحظر عن من هم أقل من 18، مع استمراره على من هم اكبر من 65 عامًا.

وأبدي مراقبون مخاوف من موجة ثانية للفيروس بسبب عدم اتباع المواطنين إجراءات التباعد الاجتماعي.

وسجلت تركيا أكثر من 5 آلاف وفاة بفيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر.

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