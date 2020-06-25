شبكة BeIN القطرية ترفض سداد مستحقات الأندية والاتحاد التركي للكرة

الدوحة (زمان التركية) – أحدثت شبكة قنوات “BeIN Sports” القطرية أزمة جديدة بالقطاع الرياضي في تركيا بعد رفض سداد مستحقات الأندية والاتحاد التركي لكرة القدم، بصفتها الناقل الحصري لمباريات الدوري.

شبكة قنوات “BeIN Sports” القطرية كانت قد توقفت عن سداد مستحقات الاتحاد التركي لكرة القدم والأندية التركية، اعتبارًا من شهر مارس/ أذار الماضي، بحجة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومع غضب الأندية وتقديم عدد من الاعتراضات والشكاوى، سددت الشبكة جزءا من مستحقات بعض الأندية، وتجاهلت عددا آخر من الأندية.

وكانت إدارة الشبكة القطرية قد تسببت في أزمة مشابهة خلال العام الماضي، وأجرت مفاوضات طويلة مع المسؤولين الأتراك، لتنتهي بتقديم تخفيض للشبكة على قيمة التعاقد بقيمة 18%، إلا أن الاتحاد التركي لكرة القدم والأندية لم يوافق على التخفيض.

وبالرغم من رفض الأندية والاتحاد، إلا أن الشبكة القطرية تطالب بتطبيق تخفيض جديد على قيمة التعاقد بنحو 30%، متحججة بأزمة كورونا؛ إلا أنه من المتوقع رفض الطلب من قبل الأندية التي تواجه في الأساس أزمة مالية طاحنة.

وفي حالة رفض طلب الشبكة القطرية، فإن هذا سيفتح النقاش حول إمكانية استمرار الشبكة في نقل مباريات الدوري التركي في الموسمين المقبلين أو لا.

‏BeIN Sports كانت قد فازت حصريًا بحق إذاعة مباريات الدوري التركي في عام 2016، مقابل 500 مليون دولار أمريكي يضاف لها ضريبة القيمة المضافة، وفي عام 2017 أجريت مفاوضات بين الطرفين وتقرر تثبيت سعر صرف الدولار بالنسبة للتعاقد عند مستوى 3.26 – 3.36 ليرة تركية. وخلال شهر أغسطس/ آب الماضي طلبت الشبكة تخفيضًا على التعاقد بقيمة 90 مليون دولار، وتم تثبيت سعر الصرف عند مستوى 5.80 ليرة تركية.

وهذه المرة تطالب بتخفيض القيمة المتبقية 410 مليون دولار أمريكي، بنحو 30%، أي بما يساوي 123 مليون دولار أمريكي.

وكان الاتفاق الموقع بين قنوات BeIN Sports والقمر الصناعي التركي Digitürk قد وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، لمدة 5 مواسم، تبدأ بموسم 2017-2018 وتنتهي بموسم 2021-2022.

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