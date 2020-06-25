شركة أسترالية تستحوذ على شركة شحن تركية تأسست عام 1979

أنقرة (زمان التركية) – تقدمت شركة أراس Aras للشحن في تركيا التي تأسست عام 1979، بطلب إلى هيئة الرقابة لنقل القسم الأكبر من أسمها إلى شركة Österreichische Post الأسترالية.

عقب موافقة هيئة الرقابة على هذا الطلب سترتفع أسهم الشركة الأسترالية في شركة أراس للشحن إلى 80 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.

وذكرت هيئة الرقابة على موقعها الإلكتروني أن شركة أراس للشحن تقدمت بطلب إلى الهيئة لمنح شركة Österreichische Post الأسترالية للخدمات اللوجستية السلطة المطلقة للشركة بشكل ضمني.

وعقب عملية البيع هذه سترتفع أسهم الشركة الأسترالية في شركة أراس للشحن إلى 80 في المئة من إجمالي أسهم الشركة على أن يواصل رجل الأعمال باران أراس كونه مالكا مشتركا للشركة بـ20 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، كما سيشارك باران أراس ضمن مجلس إدارة الشركة.

جدير بالذكر أن شركة Österreichische Post الأسترالية وقعت اتفاقية شراكة مع الشركة التركية في عام 2013 وحصلت على 25 في المئة من أسهم الشركة، وفي عام 2016 طلبت على رفع أسهمها في الشركة إلى 75 في المئة بعد توقيعها.

وفي عام 2017 عارضت رئيسة مجلس إدارة شركة أراس للشحن والمديرة التنفيذية، أفرام أراس، الأمر ليعلن الشركاء الاستراليون عن رفض إدارة الشركة لطلب شراء الأسهم الذي تقدموا به لرفع أسهمهم في الشركة من 25 في المئة إلى 75 في المئة، مشددين على استعدادهم لاستعادة أسهمهم الحالية في الشركة التي كانت تُقدر آنذاك بـ25 في المئة.

وفي فبراير/ شباط من عام 2017 تم تعيين وصي على الشركة بسبب الخلافات الداخلية.

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