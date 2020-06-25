كورونا في تركيا… 1492 إصابة و24 وفاة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 149‪2 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مساء الأربعاء.

وزير الصحة فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي أعداد المصابين ارتفع إلى 191 ألفًا و657، بعد تسجيل 1492 إصابة مؤكدة جديدة، مشيرًا إلى أن أعداد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 5025 حالة وفاة، بعد وفاة تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.

كوجا أكد أن الحكومة لا تفكر في إعادة فرض الإجراءات الاحترازية بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات.

ولم تنخفض الإصابات في تركيا عن1000 حالة منذ أكر من 20 يوما.

وأوضح الوزير أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفعت إلى 914 حالة، وكذلك أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي ارتفعت إلى 356 حالة.

وأشار إلى أن أعداد المتعافين ارتفعت إلى 164 ألفًا و234 حالة، بعد تسجيل تعافي 1386 حالة تعافي جديدة.

وأشار إلى أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة ارتفعت إلى 3 ملايين و83 ألفًا و121 تحليلًا، بعد إجراء 53 ألفًا و486 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مشتبه بإصابتها أو مخالطين لحالات مصابة.