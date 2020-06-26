26 يونيو 2020

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الاتحاد الكردستاني العراقي يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لإيقاف “التوغل” التركي

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا, اختارنا لكم
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الاتحاد الكردستاني العراقي يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لإيقاف “التوغل” التركي
zaman

بغداد (زمان عربي): دعت كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، الخميس، مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لوقف التوغل التركي شمالي العراق

وطالبت الكتلة في بيان لها مجلس الأمن بتشكيل لجنة قانونية لإقامة الدعاوى في المحاكم الدولية لتعويض ذوي الضحايا، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى جدد من قرى تابعة لمحافظة السليمانية وبالتحديد في منطقة (كونه ماسي) المدينة السياحية بسبب العملية التركية التي تُنتهك فيها السيادة العراقية بكل إصرار، وعدم احترام مذكرات احتجاج الحكومة العراقية التي سلمتها للسفير التركي ودون التفكير بحرمة دماء سكان القرى…..

Attakallum2
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