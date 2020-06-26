تركيا.. المؤبد لـ121 متهماً شاركوا بمحاولة الانقلاب

أنقرة (زمان التركية): أصدرت محكمة تركية، الجمعة، أحكاماً بالسجن مدى الحياة على 121 شخصاً لمشاركتهم في محاولة الانقلاب في صيف عام 2016، وفق وسائل إعلام رسمية.

وحكمت المحكمة في أنقرة على 86 شخصاً بالسجن “المشدد” مدى الحياة لإدانتهم بتهم “محاولة انتهاك الدستور”، فيما عاقبت 35 شخصاً بالسجن مدى الحياة بنفس التهم، وفق وكالة الأناضول”.

بعد حرب وتهجير ونزوح دام سنوات طويلة منذ 2011 مع اندلاع الثورة ضد النظام، ولا يزال، ها هي الأزمة المعيشية والاقتصادية..

يذكر أن عقوبة السجن المؤبد “المشدد” تنطوي على شروط سجن أكثر صرامة.

محاكمة 245 مشتبهاً

وتأتي الأحكام في إطار محاكمة 245 مشتبهاً في القضية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها قيادة الدرك التركية ليل 15 تموز/يوليو 2016 في أنقرة.

وذكرت الأناضول أن المحكمة أصدرت تسع أحكام بالسجن “المشدد” مدى الحياة بحق الكولونيل السابق أركان أوكتيم بتهمة “القتل العمد”.

كما أسفرت محاولة الانقلاب عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

أكبر عملية قضائية

يشار إلى أن وزير العدل التركي، عبدالحميد غول، كان قال الأسبوع الماضي إن 15 محاكمة على صلة بمحاولة الانقلاب متواصلة من بين 289 محاكمة في إطار أكبر عملية قضائية في تاريخ تركيا الحديث.

وبعد توقفها لمدة ثلاثة شهور على خلفية تفشي وباء كوفيد-19، استؤنفت المحاكمات في تركيا هذا الشهر بما في ذلك محاكمة رئيسية على صلة بمحاولة الانقلاب تركّزت على الأحداث التي شهدتها قاعدة جوية في أنقرة. وبدأت هذه المحاكمة في 2017 ومن المتوقع أن تستكمل قريباً.

إلى ذلك تشير تركيا إلى أن فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، هو من أمر بمحاولة الانقلاب، وهو أمر ينفيه بشدة.

وتم توقيف عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بغولن، بينما أقيل مئة ألف موظف من القطاع العام بشبهات مماثلة.