صورة أردوغان في كتاب “بولتون”

نيويورك (زمان التركية): لا تخفي الحكومة التركية سخطها الشديد من نشر كتاب جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي الأميركي والذي حمل عنوان “الغرفة التي شهدت الأحداث” والصورة التي ظهر فيها أردوغان ونظام حكمه.

في البدء لا بد من التأكيد أن بولتون لا يكنّ ودّاً لكلا الزعيمين ويرى في سلوكهما السياسي ما لا يجب أن يكون ولهذا كان مباشرا ً وحادّاً في توجيه الإنتقادات لاسيما وأن اردوغان كانت له أكثر من سابقة في تعامله غير الودّي مع بولتون عندما رفض مقابلته أكثر من مرة على الرغم من كونه مبعوثاً رئاسيّاً وقطع الرحلة من الولايات المتحدة الى تركيا من دون فائدة تذكر.

أردوغان من وجهة نظر بولتون وكما ورد في الكتاب ليس أكثر من إسلامي راديكالي، وأنه منخرط بتحويل تركيا من دولة علمانية إلى دولة إسلامية.

وكشف بولتون في كتابه الكثير من أسرار “المطبخ” الداخلي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموقفه من العديد من القضايا وطريقة تعامله غير الاعتيادية مع قضايا دولية حساسة ومعقدة.

وتحدث بولتون في الفصل السابع الذي يحمل اسم “ترامب يريد الخروج من سوريا وأفغانستان لكنه لا يعرف المخرج” عن العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة خلال فترة وجوده في المنصب وكيفية تعامل ترامب مع الطلبات المتكررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول بنك خلق التركي و فتح الله غولن والمقاتلين الأكراد في سوريا بحسب تقرير بي بي سي.

ويقول بولتون إن ترامب مغرم بالزعماء السلطويين الأجانب أمثال بوتين وأردوغان وشي جي بينغ.