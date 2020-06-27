تركيا: ادعاءات العراق بمقتل مدنيين “غير صحيحة” وتخدم “الإرهابيين”!

برلين (زمان التركية) – نفت تركيا سقوط مدنيين في غاراتها الجوية شمال العراق، وقالت إن ما أعلنته الرئاسة العراقية بخصوص ذلك غير صحيح، في حين وثقت وسائل إعلام كردية سقوط مدنيين الخميس الماضي في غارات تركية انطلقت منتصف هذا الشهر طالت محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمال العراق.

الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، قال الجمعة، إن التصريح الذي أدلى به متحدث الرئاسة العراقية “يتضمن ادعاءات غير حقيقية حيال سقوط خسائر بين المدنيين” أثناء تنفيذ عمليتي “مخلب النسر” و”مخلب النمر”.

وكان الناطق باسم الرئاسة العراقية شدد على ضرورة وقف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية، والتي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية أن “الادعاءات التي تشكل ركيزة هذا التصريح، ليست إلا دعاية ترمي من ورائها منظمة بي كا كا الإرهابية ومؤيدوها إلى تشويه عمليات تركيا لمكافحة الإرهاب” في اتهام مباشر للرئيس العراقي ذو الأصول الكردية برهم صالح برعاية “الإرهابيين”.

وقال أقصوي إنه يجب أن ألا تكون السلطات العراقية “أداة للإرهابيين في حملات التشويه الدعائية”.

كما وصفت الرئاسة العراقية في بيان الجمعة، الهجمات التركية بأنها “تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية”.

كذلك أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا يوم الجمعة تستنكر فيه الهجمات التركية، التي أدت لمقتل مواطنين، مطالبة كلا من تركيا باحترام سيادة الأراضي العراقية، وحزب العمال الكردستاني بإخلاء المناطق المعنية.

لحظة القصف التركي على المدنيين الأبرياء في مصيف كونى ماسى في محافظة السليمانية . pic.twitter.com/jfGpS0EaYo — Murad Kurdistani (@Murad_Official_) June 25, 2020

وقالت عدة وسائل إعلام محلية الخميس الماضي، بينها موقع (رووداو) الكردي أن قصفًا جويا استهدف مصيف “كونه ماسي” في محافظة السليمانية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال الموقع إنه في وقت سابق أدى قصف نفذه الطيران التركي، في منطقتي شيلادزي وكاني ماسي في دهوك إلى استشهاد خمسة مواطنين، في حين تقول تركيا إنها قتلت ثلاثة من مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

السليمانية كردستان العراق مقتل واصابة "11" مدني بقصف جوي قرب مصيف "كونه ماسي" بقضاء "ماوت" في السليمانية . pic.twitter.com/jltnRYBqe8 — ciwan (@ciwanciwan20) June 25, 2020

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت تركيا إطلاق عملية “مخلب النمر” في منطقة “حفتانين” شمالي العراق والتي تضمن إنزالا لعدد من الجنود بالمنطقة، ضد عناصر حزب العامل الكردستاني، وذلك بعد عملية”مخلب النسر” التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

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