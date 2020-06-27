تعرف على فيتامين ب 7 الذي يساعد في حرق الدهون

القاهرة (زمان التركية)ــ يوفر فيتامين ب 7 المعروف أيضا بفيتامين H أهمية صحية وتجميلية للجسم، وفوائد عديدة أبرزها المساهمة في حرق الدهون، سنتعرف عليها في المقال التالي من موقع (كل يوم معلومة طبية).

ما هو فيتامين ب7 ؟

البيوتين أو فيتامين ب7 هو إنزيم مشترك في عملية التمثيل الغذائي وهو: من الأحماض الدهنية، هي نوع من الجزء الموجود في الدهون والزيوت، وهو حمض أميني أساسي يحتاجه جسم الإنسان ولا يصنعه. يساعد في عملية تكوين الجلوكوز من الجزيئات التي ليست كربوهيدرات، لأنه من الأحماض الأمينية والدهنية.

الإنزيمات المساعدة هي المواد التي تعزز عمل الإنزيم، ولا تستطيع الإنزيمات أن تحدث أو تسرع في تفاعل بيولوجي، لكنها تساعد على القيام بذلك.

لا يمكن للجسم البشري إنتاج البيوتين، يمكن فقط للبكتيريا والعفن والطحالب وبعض النباتات أن تفعل ذلك، لذلك يحتاج الجسم إلى توفيره من النظام الغذائي، يتم التخلص من البيوتين غير المستخدم في البول، وبالتالي فإن الجسم لا يخزن مخزون احتياطي منه فيجب أن يحصل الجسم عليه كل يوم من الأطعمة.

مكملات البيوتين متاحة على نطاق واسع في متاجر الأغذية الصحية، ولكن نقص البيوتين أمر نادر الحدوث، وهناك أدلة قليلة تشير إلى أن معظم الناس يحتاجون إليها.

فوائد فيتامين ب7 ما يلي:

تحسين عملية الأيض

زيادة معدل الحرق وإنتاج الطاقة التي يحتاجها الجسم

الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية

دعم وظائف الجهاز العصبي

دعم صحة الشعر والجلد والأظافر، لذلك فهو موجود في أغلب مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر.

أهمية البيوتين للأظافر والشعر

تشير بعض الأبحاث إلى فاعلية البيوتين في علاج مشاكل الجلد والشعر بالإضافة إلى تقوية الأظافر، كما توضح بعض الدراسات أن تناول مكملات البيوتين بتركيز 2.5 مليجرام لمدة 6 أشهر يساعد على تقوية الأظافر ويمنع تكسرها.

إلا أنه يجب الرجوع للطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي للتأكد من أنه مناسبًا لحالتك أم لا وما هي الجرعة اللازمة لك.

أهمية فيتامين ب7 لمرضى السكري

تشير بعض الدراسات إلى أن البيوتين يمكن أن يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم ويمنع اضطرابها، وذلك نظرًا لفاعليته في تحسين التمثيل الغذائي مما يحفز من استخدام الجلوكوز في الدم ويقلل من مقاومة الأنسولين.

كما تشير الأبحاث الطبية إلى أن مكملات البيوتين يمكن أن تقلل من أعراض الاعتلال العصبي لدى مرضى السكري، وأيضاً أجريت دراسة على عدد من الأشخاص الذين يعانون من فقدان حاسة التذوق وتم ملاحظة تحسن ملحوظ في حالتهم بعد تناول من 10 إلى 20 ميكروجرام من البيوتين يوميًا، ومع ذلك فإن هذه المعلومات تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة للتأكد من مدى صحتها.

أعراض نقص فيتامين ب 7

فقدان الشهية، وقلة الرغبة في تناول الطعام.

الشعور بالتعب والاكتئاب.

اضطراب النوم والأرق.

الشعور بخدر أو تنميل في اليدين والقدمين.

ضعف الجهاز المناعي في الجسم وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

تساقط الشعر.

جفاف العين.

تكسر الأظافر.

جدير بالذكر أنه يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به لتجنب نقصه في الجسم، ومن هذه الأطعمة سمك السلمون والسردين والأفوكادو والقرنبيط والمشروم والكبدة والموز وصفار البيض.

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